Deprem Uzmanı Mehmet Nuray Aydınoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:41

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 10:41

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gündeme gelen isimlerden biri de Deprem Uzmanı Mehmet Nuray Aydınoğlu oldu. Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte, Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun hayatı, biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler...

MEHMET NURAY AYDINOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Meslek hayatına ilk adım olarak proje mühendisi olarak başlayan Mehmet Nuray Aydınoğlu, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitütüsü'nde görev yapmaktadır. Mehmet Nuray Aydınoğlu 1965 yılında İTÜ'de yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 1977 yılında doktor unvanını aldı. Aydınoğlu, 1994’te profesör oldu.

Deprem Mühendisliği Bölümü’nde lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırmalar yaptı. 2010 yılında emekli oldu. Depremde yapı-zemin etkileşimi, deprem etkisi altında binaların, köprülerin ve diğer mühendislik yapılarının performansa göre analiz ve tasarımı gibi konularda çok sayıda makale, bildiri ve kitap yazdı. Mühendislik endüstrisinde yapı-deprem mühendisliği alanında danışmanlık görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu, kamusal alanda çeşitli konsey ve komitelerde görev aldı. Deprem mühendisliği alanında başta gelen bilimsel dergilerin hakem kurullarında yer aldı. Bu bağlamda Türkiye Bina Deprem Yönetmelikleri (1997, 2007, 2018), Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmelikleri (2008, 2020), Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği (2020) ve Türkiye Hava Meydanı Yapıları Deprem Yönetmeliği'nin hazırlanmasında koordinatör olarak ön plana çıktı.