Fazıl Say'dan AKP'lilerin deprem bölgesindeki 'kahkahalı' fotoğraflarına tepki: 'Toplum olarak tonla korku yaşarken...'

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:07

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:23

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, Türkiye'yi derinden sarstı. Felakette can kaybı 31 bini aşarken son olarak AKP'li isimlerin deprem bölgesinde 'gülerken' çekilen fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti.

"TOPLUM OLARAK TONLA KORKU YAŞARKEN..."

Söz konusu 'kahkahalara' bir tepki de ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi.

Sosyal medyadan o anları paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir yorum yapmıyorum bu fotoğrafa… Kat kat katmerlenen üzüntülerde, trajedi, travma, paranoya, uykusuz geceler ve depresyonlar içinde, kişiler olarak, toplum olarak büyüyerek çoğalan, tonla korku tonla kaygı yaşarken…"