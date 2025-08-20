Mehmetçiği şehit edişlerini kutluyorlar!

“Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” adlı açılım komisyonunda bu hafta şehit aileleri dinlenecekken, PKK terör örgütü ise hain saldırılarını başlattığı 15 Ağustos gününün yıldönümünü kutluyor. Terör örgütünün kadın yapılanması olan KJK’nin sözde yetkililerinden terörist Çiğdem Doğu, 15 Ağustos’u direniş olarak savunurken; komisyona “konuyu terör üzerinden ele alınmaması” yönünde mesaj vermesi dikkat çekti.

İktidarın “terörsüz Türkiye”, DEM Parti ve KCK/PKK terör örgütünün ise “Barış ve demokratik toplum süreci” olarak adlandırdığı 2. Çözüm Süreci, Meclis’teki komisyon çalışmalarıyla sürüyor. “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nda bu hafta şehit aileleri, gaziler ile Diyarbakır Anneleri ve Cumartesi Anneleri dinlenecek. “PKK’nin silahları bırakması” temelinde komisyon çalışması sürerken, terör örgütünden dikkat çeken bir adım geldi.

TÜRKİYE’YE İLK SALDIRILARI KUTLAMAYA DEVAM EDİYORLAR

Terör örgütü; Türkiye’ye yönelik ilk saldırısını gerçekleştirdiği 15 Ağustos 1984’taki Hakkari’nin Şemdinli ve Siirt’in Eruh ilçelerindeki karakol ve askeri lojmanlara düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıları andı. Terör örgütünce bu hain saldırı “15 Ağustos Atılımı”, “İlk kurşun günü” veya “Diriliş Bayramı” olarak kutlanıyor. Siyasette çözüm komisyonuyla birlikte süreç “silah bırakma” ve “barış” söylemleriyle sürdürülürken, terör örgütünün bu kutlamalarını sürdürmesi ise tepkilere neden oldu.

‘KOMİSYON, MESELEYİ BU ŞEKİLDE ELE ALMASIN’

Terör örgütü bu yılki 15 Ağustos kutlamalarında ise Meclis’teki çözüm/açılım komisyonuna da mesaj göndermesi dikkat çekti. Bu kapsamda terör örgütünün kadın yapılanması KJK’nin yürütme konseyi üyesi terörist Çiğdem Doğu’nun örgütün medya yapılanmalarından olan “Medya Haber TV”ye verdiği 14 Ağustos’taki röportajında, 15 Ağustos baskınlarını “direniş” olarak savunarak; “Bu durumu ‘terörsüz Türkiye’ gibi klasik ve dar yaklaşımlarla ele almak, sorunu çözmek bir yana, asıl sorunun yanına bile yaklaşmamak anlamına gelir. Umut ediyoruz ki komisyon, meseleyi bu şekilde ele almaz” dedi.

TERÖRİSTLER ANMA VE KONSER DÜZENLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bu demecin yanı sıra terör örgütünün “Medya Savunma Alanı” olarak tarif ettiği üstlerinde teröristler 15 Ağustos kutlama etkinlikleri düzenledi. Terör örgütünün propaganda amaçlı kullandığı ve teröristlerden oluşan müzik grubu “Awaze Çiya” ise önceki gün yine söz konusu alanda PKK terör örgütünün intihar saldırılarını düzenleyen örgütü “HPG” ve silahlı kadın yapılanması olan “YJA Star” üyesi teröristlere konser düzenlediği; örgütün medya yapılanması olan ANF’den duyuruldu.

BELÇİKA’YA KADAR UZANAN KUTLAMA SERÜVENİ

Bunun yanı sıra terör örgütünün sivil sempatizan örgütlenmeleri ise farklı alanlarda kutlama etkinlikleri düzenledi. Bu etkinliklerin başında ise 15 Ağustos’ta Mardin’in Dargeçit ilçesinde hain saldırı için havai fişekli kutlamalar düzenlenmesi tepkilere neden oldu. Bununla birlikte HPG terör örgütü geçen hafta Nureddin Sofi” kod adlı Nureddin Halef Muhammed ile “Koçero Urfa” kod adlı Metin Arslan adlı teröristlerin farklı tarihlerde yaşamlarını yitirdiğini açıklamıştı. PKK’nin Belçika’daki sempatizan yapılanması olan Nav-Bel (Belçika Demokratik Toplum Merkezi) ise Leuven kentinin Aarschot kasabasında bu teröristler için anma töreni düzenledi. Bu etkinlikte de 15 Ağustos kutlaması yapıldığı tespit edildi.

15 AĞUSTOS 1984’TE NE OLDU?

PKK terör örgütü; 15 Ağustos 1984 akşamında Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde eş zamanlı olarak askeri karakollara baskın düzenledi. Türkiye’ye yönelik ilk silahlı saldırı olan bu eylemlerle PKK Türkiye’ye yönelik terör faaliyetlerini başlattı. Bu saldırılarda Eruh’taki İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın terör örgütünün ilk şehit ettiği isim oldu.