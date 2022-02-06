06 Şubat 2022 Pazar, 14:14

4 Şubat 2022 yılında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Çırağan Sarayı’nda yaptıkları düğün töreni hayatını Mehtap Özkan ile birleştirdi. Haber spikeri olan Mehtap Özkan kimdir? Nerelidir ve kaç yaşındadır?

Mehtap Özkan, Ankara’da 22 Aralık 1990 tarihinde dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi, Radyo ve Televizyon Bölümünü bitirdikten sonra kariyerine stajyer olarak Kanal B’de başladı. Stajını bitirdikten sonra spiker olarak TV8’de çalışmaya başlayan Mehtap Özkan, aynı zamanda bir dönem radyo programları da yapıyordu. TV8’den ayrıldıktan sonra Beyaz TV’ye geçen ve hem muhabir olarak hem de Hava Durumu programında sunuculuk yapan Mehtap Özkan kariyerine bu şekilde devam etti.

Beyaz TV’de bir süre çalıştıktan sonra oradan ayrılıp Halk TV’ye geçti. Halk TV’ye başlayan Özkan, bu kanalda hem haftasonu haber bültenlerinin hem de gece bültenlerinin spikerliği görevini aynı anda yürüttü. 2 sene Halk TV’de çalıştıktan sonra 2019 yılında Halk TV’den ayrılarak Habertürk kanalına geçti.

Aynı zamanda oyunculuk da yapan Mehtap Özkan, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldı. 4 Şubat 2022 Cuma günü ise 31 yaşındayken, kendisinden 26 yaş büyük olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Çırağan Sarayı’nda yapılan düğün töreni ile hayatını birleştirdi.