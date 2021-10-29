Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü
Meksika'nın güneydoğusunda bir gazetecinin silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Meksika basınında yer alan habere göre, yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan Freddy Lopez Arevalo, Chiapas eyaletine bağlı Tuxtla Gutierrez kentinde, aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Arevalo, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yetkililer, gazetecinin motosikletli bir kişi tarafından vurulduğunu belirterek, saldırganın olay yerinden kaçtığını bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ülkede 2000 yılından bu yana öldürülen gazeteci sayısı 130'u geçti.
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