Melek Mosso'dan İzmir konseri: Konuşmaktan ve şarkı söylemekten vazgeçmeyeceğim

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:27

Şarkıcı Melek Mosso, İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nin bahar şenliğinde dün gece konser verdi. Isparta'daki konseri "Ahlaksızlığı özendirdiği" iddiasıyla iptal edilen Melek Mosso, İzmir'de binlerce öğrencinin büyük ilgisiyle karşılaştı.

"NE OLURSUNUZ O İNSANLARIN ÖNÜNDE DURUN, AYIRT ETMEYİN"

Sahnede İzmir Marşı'nı söyleyen Melek Mosso şunları söyledi:

"Özgürlüğün, kadınların, çocukların, hayvanların, yaşlıların sonuna kadar yanındayım. Bunun için konuşmaktan, şarkı söylemekten, üretmekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim. Her zaman yanınızdayım. Rujumun rengiyle, saçımla, başörtümle, kurduğum cümlelerle, üslubumla, herhangi bir şeyle yargılanmadığım bir gelecek hayal ediyorum. Bu geleceği hayal etmekten, umut etmekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim. Her yerde her zaman söylerim. Hiçbir insanın hiçbir kanadın altında durmasına ihtiyaç yok. Hepimiz özgürce kanatlanıp uçmalıyız... 'Babamdı, amcamdı, dayımdı kuzenimdi, en yakın arkadaşımdı' diyerek savunduğumuz o güçler, o kötü ruhlar ileride sizin annenizin, kız arkadaşınızın, karınızın, çocuğunuzun katili olabiliyorlar. Ne olursunuz o insanların önünde durun, ayırt etmeyin.

Toplumda kendi haklarımızı kadınlar olarak sürekli savunmak zorunda bırakıldık. Sadece burada değil bütün dünyada aslında. Sürekli kendimizi savunduk. Biz bunu yapmayı çok iyi beceriyoruz. Beyler, ne olursunuz sadece sosyal medyada ve oturduğunuz yerde değil, yeri geldiğinde sokaklarda da bizim yanımızda olun. Ki arkamızda durmanıza ihtiyacımız yok. Biz aslan gibi yürüyoruz, siz yanımızda yürüyün yeter."

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran'da düzenlenecek konseri, Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından yapılan “Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir” açıklaması sonrası iptal edilmişti. Açıklama sonrası Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen akşam saatlerinde sosyal medya hesabından konserlerin afişini yeniden paylaşmış ve Mosso’nun konserine burada yer verilmemişti. Mosso yerine Seda Sayan Isparta’da konser verdi.