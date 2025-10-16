Melih Gökçek döneminde 41 milyon liraya 'gong' çalması ile gündeme gelen Doutzen Kroes Victoria’s Secret defilesinde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li Melih Gökçek döneminde Doutzen Kroes'e 'gong' çalması için 41 milyon lira ödendiğini açıkladı.

Yavaş, "'Bir konsere 40 milyon lira verilir mi' deniliyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa’dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün" dedi.

VİCTORİA’S SECRET DEFİLESİNE ÇIKTI

Moda dünyasının sevilen etkinliklerinden Victoria's Secret Fashion Show, 2025 yılında geri dönüş yaptı.

Efsanevi modeller Adriana Lima, Barbara Palvin ve Gigi Hadid gibi isimlerin podyuma çıktığı etkinlik, ABD'de New York'ta düzenlendi.

2012 yılında Ankara'ya gelerek bir Alışveriş Festivali açılışı için gong çalan Doutzen Kroes de dün gece düzenlenen Victoria’s Secret defilesine çıktı.