Menderes 30 Ağustos Zafer Bayramı’na hazır
Menderes Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacak. Başkan Vekili Erkan Özkan, Zafer Bayramı’nın 100. yılına yakışır bir şekilde kutlanacağını söyleyerek, “Atatürk’ün yolunda onun yaktığı meşaleyle Menderes aydınlanacak” dedi.
İzmir’de Menderes Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü karşılamak üzere hazırlıklarını tamamladı. Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin tamamladığını belirterek, Özdere Sedat Balcı Stadı’nda Ezginin Günlüğü ve Gece Yolcuları’nın konser vereceğini dile getirdi.
“COŞKUMUZ MEYDANLARA TAŞACAK”
Geçen yıl pandemi nedeniyle evlere kapanıldığını hatırlatan Başkan Vekili Özkan “Geçen yıllarda pandemi nedeniyle evlerimize kapandık, içimizde yaşattığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu, Menderes Belediyesi olarak bu yıl 100. Yıla yakışır bir şekilde, hep birlikte meydanlara taşarak yaşayacağız. Atatürk’ün yolunda onun yaktığı meşaleyle Menderes aydınlanacak. Yaşlı, genç herkesi bu coşkuya davet ediyorum” diye konuştu.
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