Menderes 6. Yörük Şenliği kapılarını açıyor
İzmir’de Menderes Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Yörük Şenliği’nin 6.’sında da binlerci yurttaşı ağırlayacak. 25 Eylül’de Tekeli Mahallesi’nde gerçekleşecek şenlikte yörük oyunlarından dans gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenlenecek.
Menderes Belediyesi, 25 Eylül Pazar günü Tekeli Mahallesi’nde Yörük Şenliği’nin altıncısına ev sahipliği yapacak. Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, ilçenin tanıtımı ve marka kent olması için etkinliklere hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, “İlçemizi tanıtmak amacıyla yapılan etkinliklerimize katılımdan oldukça mutluyuz” dedi. Her kesimin, herkesin sesi olarak çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Vekili Özkan, “Amacımız kültürel mozaiğimize sahip çıkmak” ifadelerini kullandı.
BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN’DAN ŞÖLENE DAVET
Başkan Vekili Özkan, tüm İzmirlileri şölene davet ederek şunları kaydetti: “Zengin bir programın yer alacağı şölenimizle, yörük çadırından, geleneksel yörük geleneğinde gelin almaya; yöresel tatlardan, geleneksel yörük oyunlarına, birçok farklı ve eğlenceli etkinliklerle hemşehrilerimize keyifli bir hafta sonu yaşatacağız. Tüm hemşehrilerimizi 25 Eylül Pazar günü saat 11:00’de Tekeli Mahallemizde gerçekleşecek 6. Yörük şölenimize davet ediyorum.”
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