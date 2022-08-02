Menderes Belediyesi'nden işçiye yüzde 50 zam

02 Ağustos 2022 Salı, 09:50

İzmir'de Menderes Belediyesi’nde işçileri kapsayan 2022-2024 toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Merkezinde, belediye ile Belediye İş 4 No’lu Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzaları, Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan ve Belediye İş 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan imzaladı.

İmzalanan sözleşme ile işçilerin maaşlarına yüzde 50 zam yapılırken, mevcut zamlara ek; yılbaşında yüzde 25, 2023 yılı haziran ayında ise ekstra yüzde 30 zam işçilerin maaşlarına yansıyacak.

İmza töreninde konuşan, Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, “Menderes’imiz için birlikte çalıştığımız emekçi kardeşlerimiz için imzaladığımız bu sözleşme ile çalışanlarımıza en iyi hakları vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

BAŞKAN ÖZKAN'DAN BİRLİK ÇAĞRISI

Başkan Vekili Özkan, Menderes Belediyesi olarak her zaman emekçinin yanlarında olduklarını belirterek, “İşçimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Bugün de bunu bir kez daha göstermiş olduk. Sözleşmemizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye İş 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise, sözleşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,“Bizim açımızdan güzel bir sözleşme oldu. Ülkedeki enflasyonun yüzde yüz ellileri aştığı dönemde hiç olmazsa maaşlarımızda bir nebze nefes almış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, sözleşmemiz herkese hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.