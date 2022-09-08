Menderes’e ikinci Halk Ekmek büfesi açıldı

08 Eylül 2022 Perşembe, 10:16

Menderes’de Halk Ekmek büfeleri artıyor. Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, “Ülkenin içinde bulunduğu bu ekonomik durum göz önüne alındığında bizler belediye olarak böyle bir hizmet vermek zorunda hissettik. İlkini 20 Temmuzda Cüneytbey mahallesinde hizmete açtığımız Halk Ekmek büfesine 5 Eylül tarihi itibari ile Görece mahallemizde eklendi” dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan sosyal belediyecilik anlayışını benimsediklerini bu kapsamda her türlü ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu belirterek, “Bu hizmet ile Menderesli hemşehrilerimize, uygun, sağlıklı, kaliteli, hijyenik ve güvenilir bir hizmet sunmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

SOYER’E TEŞEKKÜR

Başkan Vekili Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Vekili Özkan menderes için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.