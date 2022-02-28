Menderes'te depremzedeler için imar düzenlemesi

28 Şubat 2022 Pazartesi, 11:19

Menderes Belediye Meclisi'nden oybirliği ile geçen ve daha sonra onaylanması için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilen kararda şu ifadeler yer aldı:

“Menderes Belediye Meclisi'nin 07/12/2021 tarihli ve 265 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 'Kentsel Yerleşik Alan' olarak belirlenen, Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6,6 hektarlık alana yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2022 tarihli gündeminin 86. maddesi ile şeklinde karar altına alınarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylanmıştır.”

“DEPREMZEDELERİMİZİN MAĞDUR OLMAMASI ÖNCELİĞİMİZ”

Alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Depremzedelerimizin mağdur olmaması önceliğimiz. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan imar planları ile vatandaşların bir nebze de olsa nefes alacağını aktaran Başkan Kayalar, şunları kaydetti:

“Kentimizde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde maalesef Gümüldür bölgemiz de hasar aldı. Vatandaşlarımızın acısının ve yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Bu kapsamda yapılan tespitlerin ardından Menderes Belediyesi olarak hemen harekete geçtik ve imar planları için çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız kapsamında alınan kararlar İzmir Büyükşehir Belediye meclisimizde de oybirliği onaylandı. Onaylanan planlarla birlikte depremzedelerimizin mağduriyeti bir nebze de olsa giderilmiş olacak.”

YAPI VE İNŞAAT ALANINA YÜZDE 20 İLAVE

Öte yandan, depremzedelerin mağdur olmaması için yeni inşaat planlarında yüzde 20 ilave yapılırken, depremzedeler istekleri doğrultusunda kat adedinden 2 kat fazla katı inşaat alanı olarak kullanabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararda şu bilgilere yer verildi:

“İzmir İli bütününde, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrasında orta ve ağır hasarlı binalar için, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 'İzmir il sınırları içerisinde (Bayraklı Belediyesi sınırları içinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2021 tarihli, 05.301 sayılı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/09/2021 tarihli, 05.1078 sayılı Kararları ile uygun görülen alanlar hariç) 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrası 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapıların, can ve mal güvenliği açısından dönüşümlerinin ivedilikle yapılması amacıyla, yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak olan yeni inşaat ruhsatı müracaatlarında; bu binalarda yapı ruhsatı ve eki mimari projesinden hesaplanan toplam yapı inşaat alanına yüzde 20 ilave edilir. Yeni yapılacak yapılarda, toplam yapı inşaat alanına ilave edilen yüzde 20 artış; ruhsat ve eki mimari projesinde belirlenen kat adedinden 2 kat fazla olarak kullanılabileceği gibi, taban alanında da kullanılabilir. Ancak taban alanı yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde kalmak koşulu ile parsel alanının `’ını geçemez' şeklinde yapılaşma koşulları getirilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.09.2021 tarihli ve 05.1065 sayılı kararı ile 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda 'Kentsel Yerleşik Alan' olarak belirlenen, İlçemiz, Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6,6 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2021 tarihli ve 265 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiştir.”