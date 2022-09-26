Menderes’te 'Yörük Şöleni' coşkuyla gerçekleşti

26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:43

Menderes Belediyesi ve Menderes Tekeli Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen Yörük Şöleni yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Tekeli Mahallesi’ndeki şölene Menderes Belediyesi Başkan Vekili Erkan Özkan, geçmiş dönem CHP Milletvekili Musa Çam, CHP Menderes İlçe Başkanı Sezen Şen, İyi Parti Menderes İlçe Başkanı Özdemir Makas, Gelecek Partisi Menderes İlçe Başkanı Eyüp Akbaş, Deva Partisi Menderes İlçe Başkanı Gülhan Akyol, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Menderes Belediyesi meclis üyeleri, Menderes Tekeli Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Porsuk, yörük derneklerinin başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şölende, halk danslarından, yöresel sanatçıların konserlerine; yörük çadırlarından, efelerin gösterilerine birçok farklı etkinlik vatandaşlarla buluştu.

“ÇALIŞMALARIMIZA İLK GÜNKÜ HEYECAN VE İSTEĞİMİZLE DEVAM EDECEĞİZ”

Yörük Şöleni’nin altıncısını gerçekleştirmenin verdiği gurur ve mutluluğa değinen Başkan Vekili Özkan, “Farklı kültürel değerlerin ortak noktası olan ve İzmir’in parlayan yıldızı haline gelen güzel ilçemizin tanıtımı konusunda Menderes Belediyesi olarak çalışmalarımıza tüm gücümüz ve isteğimizle devam ediyoruz. Kültürümüzün önemli değerlerinden biri olan Yörük kültürünün tanıtılması için geleneksel hale getirdiğimiz Yörük Şölenimizin de altıncısını gerçekleştirmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Vekili Özkan, Menderes’i marka kent yapma yolunda çalışmalarına devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

“Biliyoruz ki kültür mozaiği güzel ilçemizi marka kent haline getirmek adına, kültürümüze ve geleneğimize sahip çıkmak öncelikli görevlerimizden biri. Bu bilinçle ve sorumlulukla değerlerimizi yaşatmak adına Menderes Belediyesi olarak çalışmalarımıza ilk günkü heyecan ve isteğimizle devam edeceğimizin sözünü veriyorum.”