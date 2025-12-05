Menzil elebaşısı Saki, ‘tarafsızlık münafıklıktır’ diyerek cemaatin bölünmesini kuvvetlendiriyor: Cemaat bölünmenin eşiğinde!

Menzil cemaatinde 3 kardeş merkezinde süren miras savaşı, cemaatteki ayrışmayı günden güne derinleştiriyor. Miras bölüşümünde cemaatin halihazırdaki elebaşısı büyük ağabey Saki Elhüseyni; “mallar ümmetindir” sloganıyla malların cemaat malı sayıldığını, sahiplerinin taraftarlar olduğunu ve bu nedenle miras malı sayılamayacağını savunuyor. Diğer kardeşler Mübarek ile Fettah Elhüseyni ise söz konusu binaların tapularının şirketlere ve/veya kişilere kayıtlı olduğu için miras malı olduğunu belirtiyor.

SIKIŞINCA DEVRİM YASALARINI ANIMSADILAR!

Kardeşler arasında süren miras savaşı hem Türkiye’de hem de Avrupa’da dava konusu oldu. Bunlar arasında cemaat içinde en çok tartışma getirense Çorum’daki dergah binası için süren dava oldu. Gazetemiz Cumhuriyet’in 11 Temmuz’da “Devrime sığındılar” manşetiyle gündeme getirdiği dava kapsamında büyük ağabeyin taraftarları, “binanın sahibinin tüm Müslümanlar olduğunu, binayı cami ya da okul gibi gördüklerini, bu gerekçelerle taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını kabul etmediklerini” savunda. Davacı kardeşler Mübarek ve Fettah Elhüseyni tarafı ise Saki taraftarlarının ifadelerinin din istismarına girdiğini, cemaat, tarikat, tekke ve zaviyelerin 1924 Anayasası kapsamındaki “677 sayılı Devrim Kanunu” ile ortadan kaldırıldığını anımsattı. Bu gerekçelerle davacı, dernek tarafının savunmalarının hukuken kabul edilemez olması yönünde karar verilmesi gerektiğini belirtti.

MENZİL’İN ELİNDE 607 ÇOCUK BULUNUYOR!

Mübarek ve Fettah Elhüseyni’nin bu savunmaları cemaat içinde “Çıkarları için cemaati kapatmaya kadar gidiyorlar” değerlendirmesi çerçevesinde tartışmaya neden oldu. Bu savunmanın üzerine iki taraf Adıyaman’ın Menzil köyü ile Bitlis’in Kasrik köyündeki cemaatin medreseleri kapsamındaki çatışma da söz konusu savaşı alevlendirdi. Bu medreselerde öğrenci ve müderrislerin taksimi üzerine kardeşler arasında tartışma yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Menzil’deki 528 öğrencinin 345’i, 108 müderristen 73’ü; Kasrik’teki 79 öğrencinin 59’u; 13 müderristen 11’i Saki Elhüseyni taraftarıydı. Mübarek; ağabeyinin medreselerdeki üstünlüğünü kırmak için ona bağlı öğrenci ve müderrisleri medreselerden çıkarttı. Mübarek’in bu girişimi cemaat içinde yeni kavgalara neden oldu.

KARDEŞLERİNİ ‘MÜNAFIKLIKLA’ NİTELENDİRDİ

Davadaki savunma ile medreseler üzerindeki mücadele sonucunda cemaat içindeki bölünme tırmandı. Saki Elhüseyni’nin sosyal medyadaki propaganda sayfası “Ahlat Otağı”ndan önceki gün “Son söz: Tarafsızlık münafıklıktır” başlıklı bir yazı yayımlandı. Münafıklık kelimesi dini yazında “Gizleyerek kendini inançlı gösteren veya imanla küfür arasında bocalayan kimse” anlamına geliyor. “Tarafsızlık münafıklıktır. Bunu istiyorlar sofilerden” diye başlayan yazıda ise “‘O da seyyid, o da seyyid; bize ne, onlar ailedir, barışır’ desinler istiyorlar. Mesele aile meselesi değil; bunun farkında mısınız siz? Mesele dava meselesi. Hâlen de ümmetin malına miras diyorlar; bu haramdır” ifadeleri kullanıldı.

MÜBAREK KÖY KURMA HAZIRLIĞINDAYDI

Gazetemiz Cumhuriyet ise 5 Ağustos’ta “Menzil cemaati 3’e bölünüyor” başlıklı haberiyle Mübarek Elhüseyni’nin ağabeyince köyden kovulduğu için Marmara bölgesinde yeni bir köy kurmayı hedeflediği iddiasını gündeme getirmişti. Mübarek’in bu iddia konusu hamlesi cemaatin Menzil ve Buhara kollarının ardından üçüncü bir kolun eklenmesiyle cemaatin 3’e bölünmesi anlamına geliyor. Saki Elhüseyni’nin de önceki günkü “münafıklık” çıkışı cemaat içinde “Menzil’de geri dönülemez bir ayrımın yakın olduğu” şeklinde yorumlanıyor.