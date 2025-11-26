Türk gazetecilik ve edebiyat dünyası, Cumhuriyetçi yazar Meriç Velidedeoğlu’nun aramızdan ayrılmasıyla büyük bir kayıp yaşadı. Velidedeoğlu, laiklik ve toplumsal haklar üzerine yazdığı eserlerle nesiller boyunca iz bıraktı. Peki, Meriç Velidedeoğlu kimdir? Meriç Velidedeoğlu kitapları...

MERİÇ VELİDEDEOĞLU KİMDİR?

Meriç Velidedeoğlu 1936 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ni bitirdi ve 1980’den itibaren Cumhuriyet gazetesinde yazıları yayımlanmaya başladı. 2004’ten bu yana ise her hafta düzenli olarak yazılarına devam etti.

1976–1992 yılları arasında Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ile birlikte akademik çalışmalar yürüttü. Atatürk’ün Büyük Söylevinden (Nutuk) derlenen, yaklaşık 90 dakika süren ve görsel materyallerle desteklenen sunumunu on altı yıldır gençlere, topluma, okullara, kışlalara ve fabrikalara taşıyor, 1923 Devrimi’ni Atatürk’ün kendi sözlerinden anlattı.

Bu bağlamdaki diğer çalışmaları arasında Devrim Yasaları’nı anlatan Devrim Mühürleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik yapısının tarihsel kesitlerini ortaya koyan Şeriattan Laikliğe ve Türkiye’nin uluslararası tanınma belgesi olan Lozan Antlaşması’na varış sürecini anlatan Sevr’den Lozan’a adlı eserleri yer alıyor. Bu çalışmalar başta Kıbrıs olmak üzere Almanya, İngiltere, ABD ve Kanada’daki Türk topluluklarına da taşındı. Nutuk ve Devrim Mühürleri TRT tarafından belgesel olarak filme alındı.

MERİÇ VELİDEDEOĞLU KİTAPLARI

Laiklikten Şeriata mı?

Demokrasiden Teokrasiye mi?