Merkeze alınan Emniyet Müdürü’nden ‘Arkamızdan itler havlıyor’ paylaşımı…

Resmi Gazete’de 11 Eylül'de yayımlanan kararnameyle merkeze alınan eski Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kentten ayrılırken sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Yırtar, "Arkasından it havlatmayan kurt, kurt değilmiş! Çok şükür arkamızdan itler havlıyor" dedi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden Kadir Yırtar'ın yerine Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak atanan Onur Karaburun ise görevine başladı.

37 İLE YENİ ATAMA YAPILMIŞTI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 37 ile yeni müdürü atanmış, 22 ilin emniyet müdürü merkeze alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kararnamenin ardından sosyal medya hesabından "Yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerimize de bu görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" demişti.