Mersin'de can pazarı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, saat 00.10 sıralarında Mersin’in Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda önünde giden TIR’a arkadan çarptı.

Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü kazada can pazarı yaşandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 16 YARALI

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minibüsteki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler de morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.