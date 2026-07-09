Mersin'de TIR kazasından acı haber: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde 7 Temmuz'da öğle saatlerinde D-400 kara yolunda ilerleyen Baki Tunçbilek'in kullandığı TIR, karşı şeride geçip Yahya Can (41) yönetimindeki TIR ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri ile çekicide yolculuk yapan Şeyhmus Tazecan (18), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Can ve Tazecan, kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Baki Tunçbilek de bugün hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Diğer yandan güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.