Mersin’de Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırları değiştirildi

12 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Mersin’de binlerce metrekarelik orman arazisi, Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırı dışına çıkarıldı. Durumu “TOKİ’ye arazi açma girişimi” olarak değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Ormanlar, bir gecede TOKİ’ye yeni arazi açma yeri veya işgalcileri ödüllendirme yeri değildir’’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Mersin ve Ankara’da 376 bin 494 metrekare orman alanı, “bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan alanlar” gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu. İşlemin belediyeden görüş dahi alınmadan yapıldığını söyleyen Seçer, bu durumu “TOKİ’ye arazi açma girişimi” olarak niteledi. Orman niteliğini kaybeden alanların yasayla orman alanı dışına çıkarıldığını anımsatan Seçer, “Bu uygulama zaten 2B olarak biliniyor. 2018’de Orman Kanunu’na eklenen bir maddeyle 2018’e kadar üzerinde konutlar inşa edilmiş, tarla açılmış orman alanlarının da orman dışına çıkarılmasının önü açıldı. Bu uygulamalar ormanı işgal edenlerin cezalandırılmasının yerine ödüllendirilmesi anlamına geliyor” dedi.

Son kararla ormanlık alanların daha fazla tahrip edilmesinin önünün açıldığını vurgulayan Seçer, “Endişem odur ki ‘yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlar’ ifadeleri ile ormanlar içinde yeni yerleşim alanları kurulmak ve bu da TOKİ marifetiyle yapılmak istenmektedir. Biz, Mersin’deki uygulamadan, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra haberdar olduk. Oysa ormanlar, hepimizin ortak zenginliğidir, bir gecede TOKİ’ye yeni arazi açma yeri veya işgalcileri ödüllendirme yeri değildir, olmamalıdır” ifadelerini kullandı.