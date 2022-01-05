Resmi Gazete'de yayınlandı: 714 dönüm alan orman sınırları dışına çıkartıldı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 10:08

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Kastamonu ve Manisa illerinde çeşitli konumlarda bulunan 714 dönüm alan orman sınırları dışına çıkartıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Kastamonu ve Manisa’da bulunan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerden veya üzerinde 28 Nisan 2018 tarihinden önce yerleşim yeri bulunan yerlerden olan, ekli listede gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir. ”

ORMAN TESİS EDİLECEK

Kararda, bu alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı da kaydedildi.

714 BİN 231 METREKAREYİ BULAN O ALANLAR:

Kastamonu

-Halife Köyü: 114 bin 575 metrekare, 278 bin 215 metrekare

-Tosya Karasapaca Köyü: 277 bin 430 metrekare

-Hanönü: 889 metrekare

Manisa

-Eskihisar: 4 bin 816 metrekare

-Emlakdere: 3 bin 140 metrekare, 636 metrekare, 330 metrekare, 1747 metrekare, 964 metrekare, 2022 metrekare, 3 bin 284 metrekare, 2 bin 523 metrekare, 1740 metrekare,

-Kayapınarı: 4 bin 511 metrekare, 1733 metrekare, 1255 metrekare, 3 bin 237 metrekare, 3 bin 452 metrekare, 183 metrekare, 676 metrekare, 7 bin 509 metrekare..

(Karar Sayısı: 5064)

