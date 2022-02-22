Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.
Mersin Silifke ilçesine bağlı Sipahili Mahallesi'nden aldığı işçileri Akkuyu Güç Santraline götüren Murat Çakmak yönetimindeki otobüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 40 kişi, ambulanslar ile Silifke, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Görgü tanığı otobüs şoförü, "Sabahleyin yola mazot dökülmüştü, birden önümdeki araç kayarak yolun kenarındaki bariyere çarpıp şarampole yuvarlandı. Biz de jandarmaya ve ambulansa haber verdik" dedi.
Yaralı işçilerde biri, "Sabah işe gidiyorduk. Araç birden şarampole yuvarlandı, ne olduğunu anlamadan kendimizi hastanede bulduk" diye konuştu.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Rus askerleri, 'koşullar uygun olunca' geri dönecek
- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 831 bin hap
- Yaşlı çifti 3 kez dolandıranlara hapis ve para cezası
- Yabancı turist sayısı artış gösterdi
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak
- Ceylan Ertem'in ilk konuğu Haluk Levent
- Orman yangınının zararı ülke ekonomisini etkiledi
- Yurt dışı üretici enflasyonu rekor kırdı
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor