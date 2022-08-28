Mersin'de 'ölüm virajı'nda feci kaza: Yaralılar var
Mersin’in Mut ilçesinde "ölüm virajı" adlandırılan mevkide devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Burunköy Mahallesi, Mut Karaman karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Süleyman Cura yönetimindeki 33 ZK 977 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, "ölüm virajı" bilinen mevkide devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Keyman Cüce ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt