Mersin'de 'ölüm virajı'nda feci kaza: Yaralılar var

Mersin’in Mut ilçesinde "ölüm virajı" adlandırılan mevkide devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

(İHA)
28 Ağustos 2022 Pazar, 10:41
Mersin'de 'ölüm virajı'nda feci kaza: Yaralılar var
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Burunköy Mahallesi, Mut Karaman karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Süleyman Cura yönetimindeki 33 ZK 977 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, "ölüm virajı" bilinen mevkide devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Keyman Cüce ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Mersin trafik kazası kaza

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