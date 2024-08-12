Mersin'de orman yangını çıktı

Yayınlanma: 12.08.2024 - 10:45

Güncelleme: 12.08.2024 - 10:45

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışması sürüyor.