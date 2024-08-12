Mersin'de orman yangını çıktı
Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışması sürüyor.
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