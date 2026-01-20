Meryema Hasanoğlu davası sürüyor: Acılı anneden adalet çağrısı

Bitlis'te 22 yaşındaki Meryema Hasanoğlu’nun 2 Mayıs 2024’te yaşadığı binanın beşinci katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin eski uzman çavuş Tekin Çelik hakkında “intihara yönlendirmek” suçlamasıyla açılan dava sürüyor.

Duruşma 2 Nisan’a ertelendi.

Cumhuriyet’e konuşan anne Hediye Hasanoğlu, adalet istedi. Hasanoğlu, Adli Tıp Raporu’nun gelmesini ve artık davanın sonuçlanmasını istediğini dile getirdi. Sanığın 6-7 ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edildiğini belirten Hasanoğlu, “Sanığın TikTok hesabı var ve sürekli kendini paylaşıyor. Torunlarımı bana göstermiyor. Adalet istiyorum çünkü ne gücüm kaldı ne sağlığım kaldı” dedi.

Torunlarına iyi bakılmadığını öne süren Hasanoğlu, “İlaçlarla yaşıyorum. Hiçbir annenin ciğeri yanmasın. Benim ciğerim yandı” diye konuştu.