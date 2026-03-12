Mesajına tepki verilmediği için öğretmenlere inceleme başlatan okul müdürü görevden alındı

Muzaffer Mert İlkokulu Müdürü Murat Kocakaya tarafından okulda görev yapan öğretmenlere gönderilen resmi yazıda, öğretmenlerin bulunduğu WhatsApp grubunda okul müdürünün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin paylaştığı mesaja tepki verilmediği belirtildi.

"Ön inceleme" başlığı taşıyan 9 Mart 2026 tarihli yazıda, öğretmenlerin paylaşıma "kadın olmasına ve görmesine rağmen" herhangi bir tepki vermediğinin tespit edildiği ifade edildi.

Müdür Kocakaya imzalı yazıda, öğretmenlerin bu aşamada yalnızca bilgilendirildiği ve uyarıldığı ifade edilerek, bundan sonraki tutum ve davranışlarında "devlet memuru vakarına yakışır şekilde hareket etmesinin" beklendiği belirtildi.

TEPKİ ÇEKTİ, GÖREVDEN ALINDI

Nefes gazetesinde yer alan habere göre, 4 kadın öğretmene gönderilen söz konusu resmi yazının tepki çekmesinin ardından okul müdürü Murat Kocakaya hakkında soruşturma başlatıldı.

Kocakaya soruşturmanın ardından görevden alındı.