Meteoroloji açıkladı: 10 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde açık ve az bulutlu havanın ardından yağışlı günler kapıda. Buna göre, bugün yurdun genelinde yağış beklenmezken yeni haftayla birlikte birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak.

Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda; gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ BULUTLULUK ARTACAK

11 Ekim Pazar günü yurdun genelinde bulutluluğun artması bekleniyor. Özellikle kuzey ve doğu kesimlerde bulutlu hava etkisini gösterirken bazı bölgelerde yağış geçişleri yaşanabilecek.

PAZARTESİDEN İTİBAREN SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

12 Ekim Pazartesi günü yağışlı sistemin yurda giriş yapmasıyla birlikte hava koşullarında değişim yaşanacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜ DE SÜRECEK

13 Ekim Salı günü yağışlı havanın etkisini sürdürmesi, yurdun batısından doğusuna geniş bir alanda sağanak geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

14 Ekim Çarşamba günü de yağışlı sistemin etkisini koruyacağı, Türkiye genelinde çok sayıda noktada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor. Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte sonbahar havasının hafta ortasında daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 23°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Az bulutlu

KARS °C, 17°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 18°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık