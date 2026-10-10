Meteoroloji açıkladı: 10 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde açık ve az bulutlu havanın ardından yağışlı günler kapıda. Buna göre, bugün yurdun genelinde yağış beklenmezken yeni haftayla birlikte birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak.
Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda; gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
PAZAR GÜNÜ BULUTLULUK ARTACAK
11 Ekim Pazar günü yurdun genelinde bulutluluğun artması bekleniyor. Özellikle kuzey ve doğu kesimlerde bulutlu hava etkisini gösterirken bazı bölgelerde yağış geçişleri yaşanabilecek.
PAZARTESİDEN İTİBAREN SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
12 Ekim Pazartesi günü yağışlı sistemin yurda giriş yapmasıyla birlikte hava koşullarında değişim yaşanacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜ DE SÜRECEK
13 Ekim Salı günü yağışlı havanın etkisini sürdürmesi, yurdun batısından doğusuna geniş bir alanda sağanak geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.
14 Ekim Çarşamba günü de yağışlı sistemin etkisini koruyacağı, Türkiye genelinde çok sayıda noktada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor. Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte sonbahar havasının hafta ortasında daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 23°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Az bulutlu
KARS °C, 17°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 18°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık