Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illeri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek yağışların yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA 1°C, 14°C
Az bulutlu
ÇANAKKALE 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -3°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA 0°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kıyıları bu akşam hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 2°C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 7°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 1°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 6°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 5°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 6°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -9°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -12°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
BATMAN 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DİYARBAKIR 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu bu akşam karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
MARDİN 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu