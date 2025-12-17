Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illeri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek yağışların yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE R ÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ R ÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA 1°C, 14°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İ Ç ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA 0°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kıyıları bu akşam hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 2°C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 7°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DO ĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 1°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 6°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 5°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 6°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -9°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

G ÜNEYDO ĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

BATMAN 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

DİYARBAKIR 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu bu akşam karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu