Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meteoroloji açıkladı: 17 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 17 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

17.11.2025 09:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Meteoroloji açıkladı: 17 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Van’ın Güneyi, Şırnak ve Hakkari’de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1700 - 1800 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde de karla karışık yağmur ve yer yer kar yağının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Van’ın Güneyi, Şırnak ve Hakkari’de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1700 - 1800 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya kesiminde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İlgili Konular: #meteoroloji #hava durumu #kar yağışı #sağanak yağış

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 16 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 16 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Kasım Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde sağanak yağış ve kar yağışı beklenirken iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji açıkladı: 14 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 14 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Kasım Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji açıkladı: 15 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 15 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Kasım Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.