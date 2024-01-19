Meteoroloji açıkladı: 19 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Yayınlanma: 19.01.2024 - 07:54

Güncelleme: 19.01.2024 - 07:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur haric), İç Anadolu (Konya, Aksaray ve Karaman haric), Batı ve Orta Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu yönünde uyarı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI!

Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısı yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgârın da; Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile KIrklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir'in batısında kuvvetli, Edremit ilçesinde yerel olarak şiddetli olması bekleniyor olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge geneli (Burdur haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğusunda ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniypr. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batsında yerel olmak üzere olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli(Konya, Aksaray ve Karaman haric) yağmur ve sağanak bölgenin kuzeyinin yarın (Cuma) gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu,

YOZGAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı