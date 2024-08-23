Meteoroloji açıkladı: 23 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Ağustos Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’de İç Anadolu Bölgesi’nde çok sayıda kent için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Göller Yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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