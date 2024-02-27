Meteoroloji açıkladı: 27 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; bazı illerde sağanak yağış etkili olması beklenirken, yüksek kar örtüsü bulunan yerler için de çığ uyarısı yapıldı. Yurttaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Bölge bölge hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
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