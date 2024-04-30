Meteoroloji açıkladı: 30 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İşte 30 Nisan Salı 2024 hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara
(Balıkesir merkez hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı
Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey
ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Çorum, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak
çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde,
Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz’in iç
kesimleri (Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Antalya’nın doğusunun iç
kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak
kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklenmekte.
Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece
düşeceği, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin
ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu
kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı
ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60
km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde,
Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz’in iç
kesimleri (Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Antalya’nın doğusunun iç
kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak
kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden
sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi
olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey
ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden
yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş
mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi
olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli(Balıkesir merkez hariç)
aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların ; Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması
bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden
kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması
bekleniyor.
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar
çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli
olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu
UŞAK 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile
Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Adana’nın kuzeyi, Mersin’in
iç kesimleri, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması
bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklenmekte.
ADANA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerde yerel
kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin
aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yerel
kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara,
Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve
Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli
olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
yağışlı
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması
bekleniyor.
YOZGAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması
bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç)
aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile
Çorum çevrelerinin öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri
aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van, Ağrı ve Iğdır
hariç) öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı öğleden sonra aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı öğleden sonra aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
VAN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz
taşınımı beklenmektedir.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak
ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak
ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak
ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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