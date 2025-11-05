Meteoroloji açıkladı: 5 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Antalya'nın iç kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLI ĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Az bulutlu

İ Ç ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu. Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Çarşamba sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

G ÜNEYDO ĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Az bulutlu