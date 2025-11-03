Meteoroloji açıkladı: 3 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLI ĞI VE R ÜZGAR

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL 13°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer sis ve puslu

MANİSA 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 27°C

Parçalı bulutlu

HATAY 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İ Ç ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KONYA 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 22°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 7°C, 22°C

Az bulutlu

RİZE 10°C, 19°C

Az bulutlu

SAMSUN 11°C, 20°C

Az bulutlu

TRABZON 11°C, 19°C

Az bulutlu

DO ĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS -1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 5°C, 20°C

Az bulutlu

VAN 2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

G ÜNEYDO ĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 10°C, 27°C

Az bulutlu

MARDİN 12°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık