Meteoroloji açıkladı: 3 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
İSTANBUL 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
KIRKLARELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
EGE BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer sis ve puslu
MANİSA 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu
HATAY 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu
KONYA 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 22°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 7°C, 22°C
Az bulutlu
RİZE 10°C, 19°C
Az bulutlu
SAMSUN 11°C, 20°C
Az bulutlu
TRABZON 11°C, 19°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 5°C, 20°C
Az bulutlu
VAN 2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 7°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 10°C, 27°C
Az bulutlu
MARDİN 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık