Meteoroloji açıkladı: 6 Ağustos 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Eskişehir, Rize çevreleri, Kırklareli, Hatay ve Artvin'in kıyı, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EDİRNE 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 22°C, 32°C

öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 20°C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 25°C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 27°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 20°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 20°C, 38°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 23°C, 27°C

İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KARS 15°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık