Meteoroloji açıkladı: 6 Ağustos 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Eskişehir, Rize çevreleri, Kırklareli, Hatay ve Artvin'in kıyı, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise; yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EDİRNE 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ 22°C, 32°C
öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 20°C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 25°C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 27°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 22°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 20°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 20°C, 38°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 23°C, 27°C
İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KARS 15°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık