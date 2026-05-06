Meteoroloji açıkladı: 6 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların, yurdun güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 10°C, 20°C

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 21°C

öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 8°C, 21°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 14°C

Sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 18°C

Yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 16°C

İç kesimleri sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Erzurum, Kars ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Malatya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KARS 0°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

MALATYA 7°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 5°C, 14°C

Sabah saatlerinde yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 7°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 19°C

Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.