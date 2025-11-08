Meteoroloji açıkladı: 8 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Muğla, Antalya, Aksaray ve Niğde çevrelerinin; Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE R ÜZGAR

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

İl il hava durum:

MARMARA BÖLGESİ

Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 13°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE 13°C, 21°C

öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde kuzeybatısı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

öğleden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR 14°C, 24°C

öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 15°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA 15°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 8°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İ Ç ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir , Aksaray ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR 6°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADEN İZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE 9°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DO ĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

RİZE 14°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON 14°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DO ĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 16°C

öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS -2°C, 17°C

öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 6°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN 3°C, 16°C

öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

G ÜNEYDO ĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu