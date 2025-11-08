Meteoroloji açıkladı: 8 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Muğla, Antalya, Aksaray ve Niğde çevrelerinin; Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
İl il hava durum:
MARMARA BÖLGESİ
Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 13°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE 13°C, 21°C
öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde kuzeybatısı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
öğleden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 6°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 11°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR 14°C, 24°C
öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 15°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 8°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir , Aksaray ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR 6°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE 9°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
RİZE 14°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON 14°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 16°C
öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS -2°C, 17°C
öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 6°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
VAN 3°C, 16°C
öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu