Meteoroloji açıkladı: 9 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu