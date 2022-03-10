Meteoroloji, AFAD, AKOM ve Valilik'ten peş peşe uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Meteoroloji, AFAD, AKOM ve valilikler soğuk ve kar yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde etkili olacağını belirterek, teyakkuz durumuna geçirildiğini bildirdi. Bugünden etkili olacak kar yağışına ilişkin vatandaşlara "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları dışında ülkemiz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah saatlerinde Trakya, Marmara'nın güneydoğusu ile iç ve doğu kesimlerde, gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
İSTANBUL °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 8°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yağmurlu
MANİSA °C, 7°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu
ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KIRŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, güney çevreleri ile ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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