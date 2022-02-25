AFAD, Ukrayna’ya yardım gönderiyor

25 Şubat 2022 Cuma, 18:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rusya’nın askeri müdahale ettiği Ukrayna'ya acil insani yardım gönderme kararı aldı.

Bölgedeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesi hazırlandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz" denildi.

Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz. pic.twitter.com/fOCqzpiqc4 — AFAD (@AFADBaskanlik) February 25, 2022

Yardımlar, insani yardım ekibi ile birlikte gönderilecek.