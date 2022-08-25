Meteoroloji, AFAD ve AKOM peş peşe uyarmıştı: İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak özellikle Avrupa yakasında etkili oldu. Esenyurt'ta yağış nedeniyle yollar göle döndü.
Avrupa Yakası'nda sabah 09.00 saatlerinde başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Beşiktaş ve Taksim'de yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan yurttaşlar yağmurdan etkilenmemek için kafelere sığındı.
Yağışın ilk dakikalarından itibaren Esenyurt'ta sürücülerin göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük yaşadığı görüldü. Bazı evleri su bastı, yağmur suları mazgal ve rögar kapaklarından çıktı. Evini su basan vatandaşlar ellerine geçirdikleri kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Anadolu Yakası'nda ise sadece Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde hafif yağış etkili oluyor.
Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.
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