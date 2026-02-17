Meteoroloji'den 'şiddetli' uyarı: Çarşamba günü tüm Türkiye'de yağış var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, ülke genelinde beklenen hava durumu raporunu açıkladı. Çarşamba günü itibarıyla Türkiye'nin tamamında yağış beklediklerini belirten Çelik, özellikle Güney bölgeleri için "şiddetli" yağış uyarısında bulundu.

ANTALYA VE DOĞU AKDENİZ İÇİN 'ŞİDDETLİ' ALARM

Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olacağını belirten Çelik, "Özellikle Antalya'nın doğusu ve Doğu Akdeniz’de yağışlar zaman zaman çok kuvvetli ve şiddetli şekilde görülecek" dedi. Çarşamba günü ayrıca güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenirken, akşam saatlerinden itibaren Marmara’da rüzgarın kuzeye döneceği bildirildi.

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ: DOĞU YAĞIŞLI, BATI AÇIK

Ramazan ayının ilk günü olan Perşembe günü, batı bölgelerinde yağışlar etkisini kaybedecek. Ancak Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı sistem bir süre daha devam edecek. Cuma günü ülke genelinde mola veren yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin sistemle birlikte Marmara'nın batısından tekrar yurda giriş yapacak.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KARLA KARIŞIK YAĞMUR KAPIDA

Hafta sonu gelecek olan yeni sistemin "soğuk karakterli" olduğunu vurgulayan Çelik, mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıkların düşeceğini ifade etti. Yağışların çoğunlukla sağanak, rakımı yüksek iç kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.