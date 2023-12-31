Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 'Yeni yılın ilk ayında sıcaklıklar normalin üzerinde devam edecek'

Yayınlanma: 31.12.2023 - 13:59

Güncelleme: 31.12.2023 - 13:59

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin son 53 yılın en sıcak kasım ayının ardından yeni yıla yüksek sıcaklıklarla gireceğini duyurdu. İşte yeni yılın ilk ayına ilişkin meteorolojik değerlendirmeler:

Ocak ayının ilk haftasında önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklıkların, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde ise 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Bu dönemde yağışların ise Marmara Bölgesi'nin batısı, Ege Bölgesi'nin kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde sıcaklıkların yine mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde ise 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Yağışların genel olarak mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Yılın ilk ayının son haftasında Trakya ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi öngörülüyor.

YENİ YILIN İLK AYINDA SICAKLIKLAR NORMALİN ÜZERİNDE

Ocak ayının genelinde iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde, diğer yerlerde ise 1 ila 2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yeni yılın ilk ayında sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesi, genel olarak yağış miktarlarının ise mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi öngörülüyor.