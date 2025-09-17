Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Fırtına' alarmı... Meteoroloji saat verdi, ulaşım için uyarı yaptı!

'Fırtına' alarmı... Meteoroloji saat verdi, ulaşım için uyarı yaptı!

17.09.2025 16:01:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
'Fırtına' alarmı... Meteoroloji saat verdi, ulaşım için uyarı yaptı!

Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden sonra fırtına beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı.

Fırtınanın Kuzey Ege'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği kaydedildi.

Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı, 19 Eylül Cuma günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi belirtilip, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

 

İlgili Konular: #meteoroloji #Fırtına #Ege Denizi

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 17 Eylül 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 17 Eylül 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Batı Karadeniz ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
O bölgeyi fırtına vurdu... Çatılar uçtu, araçlar yolda kaldı!
O bölgeyi fırtına vurdu... Çatılar uçtu, araçlar yolda kaldı! Adana ve Osmaniye'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtuğu belirtildi.
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için fırtına uyarısı! Batı Karadeniz'in doğusundaki Bartın ve Zonguldak için fırtına uyarısında bulunuldu.