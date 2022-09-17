Meteoroloji uyardı: Çöl sıcaklarının ardından sağanak yağış geliyor!

17 Eylül 2022 Cumartesi, 09:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yarın (18.09.2022) yurda Trakya üzerinden giriş yapacak yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak. Yağışlar haftanın ilerleyen günlerinde yurdun bir

çok şehrinde kendini gösterecek. Sıcaklıkların günden güne düşerek mevsim normallerine inmesi bekleniyor.