Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'da çarşamba gününden itibaren kar yağışının beklediğini açıklarken, 14 il için 'sarı kod' uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak. Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren mevsim normallerine düşecek.
İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Ankara'da ise sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek.
Başkent'te çarşamba günü beklenen kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.
14 KENT İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak Pazartesi günü için; Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi.
İSTANBUL VE ANKARA İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji'den başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok il için kar yağışı uyarısı geldi. Çarşamba etkili olacak olan yağmur, öğle saatlerinden sonra kar yağışına dönecek. Yağışın özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü ise güneşli bir hava bekleniyor.
İşte il il günlük hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı, Afyonkarahisar ve Denizli ile çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekliği 1500m üzerinde bulunan yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde ve yükseklerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyılarda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir'in kuzey, Ankara'nın kuzey ve doğu çevreleri ile Konya'nın sağanak yağışlı, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey, gece saatlerinde doğu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (600-800 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
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