Meteoroloji uyarmıştı: Etkili olan yaz sıcağı İstanbulluları bunalttı

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da hafta sonu sıcak hava etkili olmaya başladı. Taksim'de sıcaktan bunalan kimi vatandaşlar gölgelik yerleri tercih ederken bazıları ise şemsiye gibi yöntemleri denedi.

(İHA)
17 Eylül 2022 Cumartesi, 17:50
Meteoroloji uyarmıştı: Etkili olan yaz sıcağı İstanbulluları bunalttı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar arttı. Sonbaharda etkili olan sıcak hava bunalttı. Taksim'de sıcaktan bunalan yurttaşlar, serinlemek için farklı yollar denedi.

Taksim’e gezmeye gelen vatandaşlardan bazıları gölgelik alanlara yöneldi. Bazı yurttaşlar şemsiyeyle güneşten korunurken, yorulanlar ise çimlerde uzanmayı tercih etti.


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