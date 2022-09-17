Meteoroloji uyarmıştı: Etkili olan yaz sıcağı İstanbulluları bunalttı

17 Eylül 2022 Cumartesi, 17:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar arttı. Sonbaharda etkili olan sıcak hava bunalttı. Taksim'de sıcaktan bunalan yurttaşlar, serinlemek için farklı yollar denedi.

Taksim’e gezmeye gelen vatandaşlardan bazıları gölgelik alanlara yöneldi. Bazı yurttaşlar şemsiyeyle güneşten korunurken, yorulanlar ise çimlerde uzanmayı tercih etti.