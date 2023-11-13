Meteoroloji’den Ege için sarı kodlu uyarı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:18

Güncelleme: 13.11.2023 - 10:18

Meteoroloji, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Çanakkale için sarı kodlu uyarı verdi. Kurum, bölgede yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak beklendiğini bildirerek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Yağışın bugün sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği bildirilirken, hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesi beklendiği ifade edildi. Rüzgarın ise kuzey yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde kuvvetli eseceği aktarıldı.