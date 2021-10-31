Meteoroloji'den kritik 'sel' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, yurt genelinde perşembe gününe kadar sağanak yağış etkili olacak. Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
Hava sıcaklıklarının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Karadeniz kıyıları ile Marmara’da kuzey ve batı, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
5 İL İÇİN KRİTİK UYARI
Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1 – 7 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu raporunda ise hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Çarşamba gününden itibaren iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmini paylaşıldı.
Öte yandan meteoroloji haftalık hava tahmini raporunu da yayımladı. Buna göre, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor.
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