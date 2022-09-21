Meteoroloji'den 'Marmara' uyarısı: Yurttaşlar dikkat, saat verildi
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nde 4 il için sağanak uyarısı yaptı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova çevrelerinde kuvvetli, Sakarya'da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.
Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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